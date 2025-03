La influencer no ha podido aguantar más las ganas de presumir de todos los rincones del pisito que está dando tanto de qué hablar en pleno centro de la capital de España. “Hemos llegado al picadero” , comenta haciendo referencia a todas las críticas que se han generado a su alrededor. A pesar de no tener un gran tamaño, está muy orgullosa de la casa en la que está formando su hogar: “Es pequeña pero juguetona” .

La tentadora de ‘LIDLT’ está dispuesta a compartir todos los detalles de su casa y no se corta nada. Desde la terraza donde celebra sus famosas fiestas, su cocina o su impresionante colección de zapatos hasta el cajón de su ropa interior, la creadora de contenido no se deja nada. “Aquí he hecho muchos juegos”, explica la influencer y añade: “En este sofá han pasado cosas”.