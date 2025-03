El beso entre Sthefany y Anita fue uno de los momentos más comentados de esta edición de ‘La isla de las tentaciones’. Las influencers no solo se besaron una vez, sino que lo repitieron delante de los novios de sus compañeras . Esto despertó muchas dudas entre sus seguidores. ¿Es Sthefany Pérez bisexual? ¿Tiene sentimientos hacia Anita Williams? Ahora, la cubana ha querido responder a todas estas preguntas. “Nos dimos un pedazo de morreo” , ha comenzado explicando entre risas.

Además, la cubana ha aclarado si después de ese momento, afloraron sentimientos por su compañera de edición o si, por el contrario, fue una simple broma entre amigas. “Yo la quiero” , ha señalado la creadora de contenido, la cual no ha dudado en reconocer si siente por la concursante de 'Supervivientes' algo más que nunca se haya dicho. ¡Dale al play y descúbrelo!

Con la sinceridad que la caracteriza, la influencer no se ha cortado al hablar de sus experiencias sexuales con mujeres. “No ha sido la única chica con la que me he besado”, ha explicado Sthefany refiriéndose a Anita Williams. Sus seguidores quieren saber si la creadora de contenido se siente atraída por mujeres y cuáles son sus vivencias. ¿Ha hecho algo más allá con una chica? La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado al respecto.