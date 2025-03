" He tomado la decisión de estar un año entero sin beber alcohol y obviamente, sin tomar drogas también", confesaba hace unos días a sus seguidores. El artista solía consumir de manera habitual para poder subirse "sin miedo" al escenario. También en reuniones sociales o en salidas con amigos... el alcohol siempre estaba presente. Consciente de que no es necesario beber para poder actuar ni tampoco para divertirse, se ha propuesto cortar de raíz esta 'adicción'.

Para el joven este reto no está siendo fácil. De hecho, reconoce haber sentido necesidad de beber en más de una ocasión. "Me noto agitado y se me pasan muchos pensamientos por la cabeza. La gestión emocional está siendo complicada y os confieso que me dan ganas de beber". Aun así, por ahora ha conseguido evitar la tentación y mantenerse firme en su objetivo.