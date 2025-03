Pepe Navarro muestra por primera vez los mensajes que le enviaba Ivonne Reyes y que desmontan su versión

El presentador ha mostrado por primera vez en televisión los correos y mensajes que la venezolana le envió durante años

A través de estos mensajes, Pepe Navarro ha destapado las mentiras de Ivonne: "Cuando se quedó embarazada tenía un novio en Venezuela y otro aquí"

Pepe Navarro reacciona a la demoledora entrevista de Ivonne Reyes: "Esta mujer no está bien"

Tras la demoledora entrevista de Ivonne Reyes en '¡De viernes!' en la que habló por primera vez en televisión sobre sus problemas económicos, ahora es Pepe Navarro quien acude al programa de Bea Archidona y Santi Acosta.

El presentador de 'Crónicas marcianas' acude al programa para dar su versión sobre el tema que lleva rondándole durante décadas: la paternidad del hijo de Ivonne Reyes.

Según la verdad legal, Pepe Navarro es el padre de Alejandro Reyes porque hace 24 años se negó a hacerse la prueba de paternidad. Pese a lo que asegura la sentencia, Navarro continúa defendiendo que Ivonne miente y que Alejandro no es hijo suyo. Y es que ante su negativa a realizarse la pruebas, la Justicia española le adjudicó la paternidad por protocolo judicial.

Ahora, Pepe Navarro regresa a televisión para explicar por qué no se realizó las pruebas cuando el juez se lo pidió y, con la ayuda de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas, demostrar que, según él, Alejandro no es su hijo:

"Me parece bien que venga aquí a contar lo que le pasa, pero mucha gente lo está pasando mal y no va a la tele a contarlo. A mí eso me da igual pero lo que tengo que dejar claro es que esa señora ha mentido (...) En esa época ella tenía un novio en Venezuela y otro más o menos fijo en España que se llamaba Chema y al que le dijo que el niño era suyo. Este hombre se llegó a hacer una prueba biológica y salió negativa (...) A mí me han venido como cinco o seis personas diciéndome que ellos saben quién es el padre, e incluso hombres que llegaban diciéndome que ellos eran el padre".

Así se enteró Pepe de que Ivonne estaba embarazada

Pese a lo que se cree, Pepe Navarro tardó en enterarse de que Ivonne estaba embarazada. Al parecer, la venezolana le contó a Pepe que estaba esperando un hijo cuando ya llevaba tres meses de gestación y, según el presentador, sin hacer mención alguna al asunto de la paternidad:

"Me dijo ella misma que estaba embarazada. Estábamos en su casa comiendo y me lo soltó. Yo lo primero que le pregunté fue si lo quería tener, no le pregunté si era mío porque a mí eso no me incumbía, yo sabía perfectamente que mío no era. Luego ella por la calle empezó a decir que el padre era yo, pero a mí nunca me dijo nada".

Pepe, que en aquel momento mantenía con Ivonne una buena relación, llegó incluso a pensar una manera de ayudar a Ivonne con su maternidad como "buen amigo que era":

"Ella no estaba demasiado bien de dinero y entonces se me ocurrió hacer una propuesta en Antena 3 que era seguir el día a día de una mujer famosa embarazada para que se hiciera con ella y así ayudarla económicamente, ese niño vendría con un pan debajo del brazo. Al día siguiente paso por un quiosco y veo en una portada 'Ivonne Reyes embarazada' y lo tomé como una traición porque yo le había pedido que guardara silencio hasta que saliera lo del proyecto, desde ese momento dejamos de tener relación".

Pepe Navarro, molesto con Ángela Portero por sus preguntas

Ángela Portero, colaboradora de '¡De viernes!' ha lanzado una pregunta que ha incomodado a Pepe Navarro y que el presentador se ha negado a contestar. Ángela, que lleva años informando sobre historias como la de Pepe e Ivonne, ha querido saber si las relaciones íntimas del presentador y la venezolana eran con protección o no: "Sé que esto no te va a gustar pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Usabas preservativo en tus relaciones sexuales?".

Pepe Navarro, bastante airado, respondía a la periodista: "Yo no tengo por qué contar cómo hacía yo el amor o dejaba de hacerlo, eso pertenece a mi intimidad y no tengo por qué hablar sobre ello. Aquí lo que importa es que esa señora lleva años mintiendo a todo el mundo y especialmente a su hijo".

La relación de Pepe Navarro con el hijo de Ivonne

Precisamente para Alejandro Reyes ha tenido Pepe Navarro unas palabras de cariño. El presentador le ha contado a los colaboradores del programa que en cierto momento llegó a tener contacto con Alejandro y que incluso llegaron a concertar una cita para conocerse en persona y hablar. Finalmente, la propia Ivonne intervenía (tal y como ha mostrado Pepe Navarro con unos correos electrónicos) y cancelaba la quedada: