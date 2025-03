Pepe Navarro reacciona a la demoledora entrevista de Ivonne Reyes: "Esta mujer no está bien"

Ivonne relataba en '¡De viernes!' que se encuentra completamente arruinada y que ha habido días en los que ha tenido que trasladarse y comer con tan solo diez euros: " He vuelto a aprender a coger el metro ". Y es que tras la pandemia, Ivonne ha ido enlazando negocios fallidos que le han llevado hasta una situación desesperada:

"Gasté todo lo que tenía ahorrado enviando a mi hijo a estudiar a los Estados Unidos pensando que lo iba a recuperar, pero no, lo he perdido todo, no tengo cuenta en el banco".