Terelu Campos , agotada por sus limitaciones físicas, activó el protocolo de abandono . La concursante le confesaba a Jorge Javier que llevaba muchos días peleando , pero llega un día en el que no puedes más y ese día parecía haber llegado para la hija de María Teresa Campos. Sin embargo, el presentador del reality hizo que reflexionase al contarle la cara de orgullo que ponía su hija cuando el público coreaba su nombre. Sin embargo, la guinda final para que Terelu tomase de la decisión de decir si abandonaba o no el concurso unos días más tarde en ' Supervivientes : Conexión Honduras ' fueron las emotivas palabras de Alejandra Rubio .

El hijo de Carmen Borrego está orgulloso de ver que Terelu Campos ha querido esperarse, por lo menos, hasta el domingo para tomar una decisión sobre qué hacer. Sin embargo, José María Almoguera es realista con el estado de salud de su tía: "Es verdad que su físico no le acompaña y le va a costar aguantar . Cuando estás en una situación normal, la cabeza suple el físico . Pero cuando ya se suma el estar allí, la playa, la arena, el no comer... cuesta un poco más suplir el físico ".

No, Terelu Campos nunca se ha abierto con su familia y ha confesado cómo se encontraba físicamente. La concursante ha mantenido siempre este secreto con ella por su personalidad, tal y como cuenta su sobrino: "Mi tía es muy fuerte en ese aspecto y no se abre normalmente delante de nosotros porque no quiere dar lástima a nadie".