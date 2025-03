La famosa colaboradora de Telecinco y hermana de Carmen Borrego ha dicho basta: la última hora, en 'Supervivientes'

Su hija Alejandra Rubio ha reaccionado en plató: "Espero que no se vaya, la verdad. Creo que lo está haciendo muy bien..."

El cara a cara definitivo entre Terelu Campos y Pelayo Díaz tras su fuerte enfrentamiento: "Le reprocho que se queje y nos hable mal"

Terelu Campos no puede más. Al menos, así se lo ha comunicado a sus compañeros este jueves en Honduras. "Físicamente no puedo, me voy a ir", le ha dicho a Makoke. Unas palabras que hacían reaccionar rápidamente a la que fuera azafata en el programa de televisión 'Telecupón': "Ay mi Terelu, no llores, cariño". Pero parece que la hermana de Carmen Borrego lo tiene más claro que nunca: "Quiero activar el protocolo de abandono", le comunicaba a la organización. Durante la gala de este jueves de 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez ya avisaba al comienzo del programa: "Terelu ha llegado al límite de fuerzas y quiere abandonar".

"Tengo el cuerpo machacado, o sea reventado", ha señalado Terelu Campos. "Me voy a ir", añadía, rota por completo y con el apoyo de sus compañeros. Per es el cuerpo el que le ha hecho tomar la decisión. Al activar el protocolo, se iba en la barca y sus compañeros se despedían de ella.

Tras ver un primer avance de lo mal que lo está pasando Terelu Campos en Honduras durante las últimas horas, completamente al límite, su hija Alejandra Rubio reaccionaba en plató: "Espero que no se vaya, la verdad. Creo que lo está haciendo muy bien, me está sorprendiendo mucho". "Está fastidiada la pobre, son muchos días para ella...", añadía la colaboradora e hija de Terelu Campos.

Las palabras de Terelu Campos

Jorge Javier Vázquez conectaba con la colaboradora y la expectación e incertidumbre por saber la decisión final de Terelu Campos era total. A tan solo siete días de superar el reto de su hermana Carmen Borrego en número de días en Honduras, estas eran las primeras palabras de Terelu en directo tras activar el protocolo de abandono: "Estaba mirando el mar. Tenía la mirada perdida", comenzaba diciendo, para añadir que estaba, en ese momento, "peor que Jorge Javier". "Eso seguro", aseguraba Terelu.

"Es tremendo. Hay un equipo increíble... pero es muy difícil plasmar lo que uno siente. Hay un 20% que es muy difícil traspasar la cámara", subrayaba. "Ese 20% es el espíritu de superación de cada uno. El sufrimiento interno que cada concursante se calla y lo sufre, para no derrotarse y no contagiar a nadie. Tengo un problema. Tengo la mente muy fuerte: no estoy ni preocupada por nadie. No voy a mentir. Yo solo lucho conmigo misma, porque mi mente es fuerte pero mi cuerpo está hecho añicos", contaba Terelu Campos.

Pero la situación es crítica para Terelu Campos: "Mi cuerpo no puede más. No es fácil. Se lo decía a algún compañero, que esto me llega a pillar en otro momento y habría sido diferente. Aún así, yo estoy orgullosa conmigo...". Jorge Javier le señalaba a Terelu que su experiencia en realities le dice que hay concursantes que se han querido ir pero luego 'tiran con todo' y acaban saliendo de eso, como fue el caso de Pedro García Aguado, que acabó ganando la edición pasada de 'SV': "Yo mala cara no te veo", decía el presentador. Ante el aclamo del plató por su continuación en el programa, Terelu Campos agradecía el gesto y rompía a llorar.

Las lágrimas de Terelu Campos