Gabriella muestra las fotos que tuvo que ocultar de su relación con Manuel

Tras semanas sin compartir fotos de sus planes durante aquellas semanas, Gabriella por fin se ha lanzado a mostrar fotos que tuvo que ocultar y lo ha hecho después de que su novio haya declarado su amor por ella desde los Cayos Cochinos. "A mí me ha ganado como persona porque me divierto mucho con ella, ha despertado algo en mí que yo creo que no se había despertado nunca", le confesó el ex de Lucía Sánchez a Jorge Javier Vázquez.