Alejandra Rubio, tras la confesión de su madre: "En mi casa hay temas que no se tocan. Este es uno de ellos"

Alejandra Rubio ha apoyado a su madre en el plató de 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio no sabe si su madre abandonará 'Supervivientes' este domingo: "Depende de cómo pase estos dos días"

Terelu Campos se abre como nunca antes y confiesa su dura realidad: "Estoy ocultando un deterioro interior importante"

Terelu Campos no aguanta más y ha vuelto a activar el protocolo de abandono es 'Supervivientes'. Aunque finalmente la presentadora recapacitará durante unos días para comunicarle su decisión definitivamente este domingo, a partir de las 22:00 horas, a Sandra Barneda, la concursante asegura "no poder más".

Una vez más, Alejandra Rubio ha apoyado a su madre en 'Vamos a ver': "La veo fenomenal. Mi madre nos está sorprendiendo a todos y creo que podría quejarse mucho más de lo que se queja", ha dicho después de que Alexia Rivas se quejase de lo mucho que se protesta la superviviente.

"En mi casa hay temas que no se tocan y se pasan de alto. Este es una de ellas. Escucharle hablarlo delante de todos... eso me tocó un poco", ha contado Alejandro haciendo referencia a las declaraciones de su madre en la última gala de 'Supervivientes' asegurando que oculta un "deterioro interior importante".

Cuando le han preguntado si cree que su madre va a abandonar definitivamente el domingo el reality, Alejandra Rubia se ha mostrado clara: "No lo sé. Igual si estos dos días los pasa bien, puede ser que genere un cambie y se quede. Yo sé que ella lo está pasando mal y para mí ya ha hecho lo que tenía que hacer y ha cumplido. No esperaba que aguantara tanto y quería dejarle claro que a mí no me ha defraudado", ha respondido.

Las lágrimas de Terelu Campos

"De verdad, quiero agradecer a todas las personas del plató y que están en casa. Y que me ayudan. Pero son muchos días en los que llevo peleando, más de lo que imagináis... yo no siento que si no puedo más, tiro la toalla. Pero también, la vida me ha enseñado que hay veces que no puedes, aunque quieras. Y hay veces que quieres mucho, pero no puedes", decía una Terelu rota.