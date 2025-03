Claramente, Álvaro propone intentarlo de nuevo, pero Mayeli no se muestra muy receptiva: "Yo no quiero una relación tóxica, yo no quiero volverme loca constantemente. Hay una parte de inseguridad en mí muy grande ahora mismo. Me cuesta mucho creer en él aunque haya sido yo la que haya fallado". Mayeli se siente superada por esta situación y confiesa que se sintió muy sola en casa tras el 'Debate final', aunque fue ella quien decidió echarle.

La propuesta de Álvaro no es volver a estar juntos, sino "intentar por lo menos se adultos, tener nuestras conversaciones fuera y quien sabe, porque amor hay". Abre la puerta a una futura reconciliación, pero Mayeli solo abre la ventana: "Mi cabeza me dice que no me quede aquí, que no te hago bien y tú no me haces bien y mi corazón me dice que estoy enamorada de ti". "Necesitamos olvidar lo que pasó, que 'La isla de las tentaciones' se cierre de una manera u otra y cerrar este círculo vicioso que hemos cogido", añade ella.