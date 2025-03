Álvaro desvela que ha roto con Mayeli: "Descubrí que me ha sido infiel"

Álvaro acude al plató del debate de 'La isla de las tentaciones' para explicar cómo ha finalizado su relación con Mayeli

Lucía Sánchez ataca a Mayeli: "A ver si dejas a Álvaro que brille y que sea feliz"

Joel se queda roto al descubrir que Andrea ya "no está enamorada de él" mientras cuentan el motivo de su ruptura: "No era feliz"

Alba García y Álvaro acudieron a ‘La isla de las tentaciones’ para que él le demostrara a ella que podía confiar y que era la persona ideal para casarse en un futuro. Sin embargo, ambos cayeron en la tentación y no abandonaron la hoguera final juntos.En el reencuentro Álvaro llegó con una sorpresa que dejó sorprendida a su expareja y es su nueva relación con Mayeli, una de las tentadoras de la octava edición del reality.

Ahora, en el debate final de 'La isla de las tentaciones’, Mayeli se ha sentado en el centro para hablar de su relación con Álvaro en presente. Lo que no se esperaba ella es que él al entrar en plató le diese dos besos, tal ha sido la sorpresa que no sólo ella no ha entendido este gesto, sino que también los colaboradores se han extrañado.

“Le he dado dos besos porque ahora mismo no estamos juntos”, explica Álvaro, ante esto, Mayeli responde: “Yo creía que sí…ayer salimos a tomar, él por su cuenta, yo por la mía y vi un panorama en el que entra Lucía. Ella estaba muy cariñosa con mi novio, luego se queja de las tentadoras”.

Tras esto, Lucía, que se encuentra en plató ha intervenido por alusiones: “Yo a Álvaro le conozco desde hace años, no hemos tenido nada nunca y hablamos de temas como que le tienes reventado. A ver si le dejas brillar y ser feliz. Le prohíbes salir con sus amigos”.

“No es que no me deje, es que cuando le digo que voy a salir con mis amigos se enfada. Por ejemplo, hoy que nos juntábamos todos por el debate me ha dicho que la abandono siempre y claro me condiciona, me da miedo…” detalla Álvaro. Además, la expareja de Mayeli explica que el real motivo por el que su relación no funciona son las discusiones y reitera en que ella le condiciona cada vez que habla: “Yo la quiero, claro que lo hago, pero ella me condiciona constantemente”.

Álvaro cuenta cómo ha finalizado su relación

Pese a que ha sido Mayeli la que ha confirmado en el debate que su relación con Álvaro proseguía, él ha confirmado en plató que la propia Mayeli ha sido la que ha puesto fin a su relación “esta misma mañana”.

Mayeli, por su parte, ha explicado el por qué le ha echado de casa: “Todo esto ha sido porque prometimos estar todo el día de hoy juntos porque era un programa complicado y él se lo ha pasado por el forro, se ha ido a comer por ahí, y como soy impulsiva le dije que no quería más esto”.

Por último, Álvaro ha explicado que no aguanta más y que desde hace semanas él no estaba bien dentro de esta relación: "Estoy mal y hace tiempo que nuestra relación cambió porque yo empecé a sentirme decepcionado". Además, la expareja de Mayeli asegura que él está "decidido" a no seguir la relación porque considera que se ha "precipitado" al empezar una nueva, ya que considera que pese a quererla, su cabeza necesita tiempo para sanar su anterior relación con Alba.

Después de esto, Mayeli asegura que no sabe cómo se siente, dice que él le ha dejado muchas veces y en este momento, la tentadora de la última edición de 'LIDLT' rompe a llorar. Pero de nuevo Álvaro desvelaba ante el plató algo que nadie esperaba, hace tres semanas ella le fue infiel y él le perdono.