Durante la confrontación, la tentadora de ‘La isla de las tentaciones 8’ afirmó que la ex de Manuel González estuvo “muy cariñosa y juguetona” con su novio: “ Luego se queja de las tentadoras ”, declaró, afirmando que ambos estaban tonteando.

Una afirmación que Lucía Sánchez tardó poco en desmentir, asegurando que ella conocía a Álvaro desde “hace años” : “Siempre nos hemos llevado bien y no hemos tenido nada nunca”, declaró ella. Pero ¿De qué se conocen? ¡Lo descubrimos!

El atractivo participante de ‘La isla de las tentaciones 8’ y ya exnovio de Mayeli era uno de los pretendientes de la de Cádiz y hay que decir que no pasó desapercibido el día que grabó su vídeo de presentación .

En él, aseguró que podía llegar a ligar “con siete chicas fácilmente” en una noche, algo que dejó bastante impactada a Lucía Sánchez, que catalogó a él y al resto de los candidatos de “fantasmas”: “No me gusta, no veo a ninguno maduro mentalmente”, dijo.