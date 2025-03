Amor Romeira se somete a una reducción de pecho y muestra el resultado: "Tengo ganas de enseñároslas"

"Tomé la decisión de ponerme pecho la primera vez por un despecho en el amor , y la segunda impulsada por tendencias y modas. Sin embargo, lo que comenzó como una simple cirugía de aumento de pecho se convirtió en una pesadilla para mi salud y mi seguridad conmigo misma y mi cuerpo. Empecé a verme muy ancha . Encontrar ropa para ese pecho era una odisea. La espalda empezó a dolerme del peso. Me arrepentí de haberme puesto tanto pecho. Por eso me voy hacer una lipoescultura mamaria . Para mí, es una oportunidad increíble para sentirme más cómoda y segura en mi propia piel".

"Hace ya tres días que me dieron el alta y la verdad es que estoy muy bien. Me han cambiado los implantes y la verdad es que estoy muy contenta. Tengo que dar las gracias a Emma, mi masajista, que me cuida muchísimo y me da masajes para que todo se recupere bien. Ahora me veo mucho más finita y chiquitita, duermo mucho mejor y estoy deseando ir a Madrid a veros y a que me veáis".