Anabel Pantoja ya está en Canarias: así ha sido el viaje de regreso a casa junto a la pequeña Alma

Anabel no regresó a su trabajo en las tardes de Telecinco , no ha acudido a eventos y apenas ha compartido en sus redes sociales contenido publicitario. Estas circunstancias han hecho plantearse a la influencer el hecho de obtener beneficio de su piso vacío de Madrid .

En compañía de su madre, un amigo y la pequeña Alma, Anabel puso rumbo a Madrid para, en tiempo récord, sacar las cosas que aún conservaba en su antiguo piso. Allí, la andaluza se encontraba con algunos objetos que hacía mucho tiempo no veía y que le provocaron emocionarse: "Estaban en el piso de Madrid, hacía un año que no me las ponía", comentaba junto a un emoji de una carita emocionada hasta las lágrimas, mostrando lo mucho que le ha entusiasmado encontrarse uno de sus pares favoritos de zapatillas deportivas.