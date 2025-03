La edición de ‘Supervivientes 2010’ fue de lo más peculiar, pues a famosos de aquel momento se le sumaron desconocidos, una mezcla peculiar, entre los cuales destacó una joven Mireia Canalda. Una edición que tuvo lugar en Nicaragua, país que no le puso nada fácil las cosas a la modelo. Desde que salió del concurso, hace ya 15 años, la exconcursante ha cambiado totalmente su vida.

Tan solo un año después de su paso por el programa de supervivivencia, empezó una relación con Felipe López , con quien tuvo dos hijos, Inés de 11 años y Nuno de 9 años . En 2018 se casaron por lo civil en Barcelona y celebraron una gran boda en Ibiza, no obstante, en 2023 se separaron y sus vidas tomaban caminos diferentes. Aun así, junto sus dos hijos forman una familia de la que están muy orgullosos. “¡Somos un equipazo! ¡Y una súper familia!”, aseguraba la exconcursante de ‘Supervivientes’ en el último cumpleaños de su hijo.

Además, hace cuatro años que empezó a trabajar con Ringana, una marca de cosmética natural y complementos nutricionales frescos e innovadores. Un trabajo que le permite trabajar a su aire, y desde cualquier parte del mundo. “Hoy, no puedo estar más orgullosa de mí por haber dado ese paso, que puedo decir que ha transformado absolutamente mi vida: me siento más libre, más auténtica, más consciente y sobre todo rodeada de personas increíbles”, aseguraba en una publicación de Instagram a principios de año.

Algo que ha conseguido saliendo de su zona de confort y poco a poco va cumpliendo los objetivos que se ha puesto. Tiene muy claro lo que quiere para ella en un futuro. “En mi futuro, yo me veo así. Pintando, cosiendo, cocinando, visitando lugares del mundo,. Y cargada de flores y colores. No me veo trabajando en el ordenador millones de horas, estresada, mirando el dinero para llegar a final de mes, contando días de vacaciones,”