Jessica Bueno y Jota Peleteiro confirmaron su ruptura sentimental después de que un programa de televisión anunciara que Jota tenía un romance con otra mujer

La exconcursante de 'Supervivientes' atravesó uno de los momentos más complicados de su vida durante su proceso judicial de divorcio con Jota Peleteiro

Jessica Bueno habla sobre su inminente juicio contra el padre de sus hijos: "Será muy pronto, que vaya preparando explicaciones"

Jessica Bueno vuelve a estar sumida en una ruptura sentimental tras poner fin a su relación de casi dos años de amor con el cantante Luitingo. No es la primera ruptura mediática de la exconcursante de 'Supervivientes', ya que Jessica Bueno atravesó en el pasado una complicada etapa en su vida tras su separación sentimental con Jota Peleteiro, su marido y padre de sus hijos, y su posterior divorcio. Un proceso judicial que parecía que había llegado a su fin en 2022 pero que recientemente se ha vuelto a reabrir tras el incumplimiento de la sentencia.

La modelo, que consiguió ser coronada Miss Sevilla en el año 2009, y el exfutbolista del Real Madrid Castilla parecía que vivían en un idilio amoroso constante capaz de superar cualquier obstáculo que la vida les pusiese por delante, pero nada mas lejos de la realidad. Después de diez años juntos y dos hijos en común, la pareja anunció su separación a finales de 2022. A partir de este momento, su relación dio un giro inesperado de ciento ochenta grados.

La noticia de la ruptura entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro la dio Amor Romeira en el programa 'Fiesta' de Emma García, donde reveló algunos detalles de la separación: "Estoy segurísima de esta ruptura. Tanto es así, que él ya ha rehecho su vida. Las informaciones que yo tengo me vienen por el entorno de la chica que aparece nueva en la vida de él", contó Amor Romeira, acertando de pleno ya que la chica de la que hablaba era Miriam, con la que Jota llegó a comprometerse tras su ruptura sentimental con Jessica Bueno.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro decidieron separarse de mutuo acuerdo con una "separación amistosa" por el bien de los dos hijos en común de la pareja, pero Jessica Bueno desconocía la inminente relación sentimental que su exmarido había iniciado con Miriam Ruiz, así que esto provocó un mayor distanciamiento entre la pareja dificultando el proceso judicial de divorcio.

"Él está viviendo con la nueva chica y lo que llama la atención es cómo ha podido pasar todo esto sin que nadie se enterara", apuntó Gema Fernández, una periodista de 'Fiesta'. Después de conocerse la noticia, la pareja decidió emitir un comunicado en sus redes sociales donde confirmaron su ruptura. "Tras un periodo de reflexión y dos meses de separación física, hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando tener una buena relación, siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos", contó el deportista en el comunicado.

Aunque la intención de la pareja fue divorciarse de la mejor forma posible, Jessica Bueno reveló tiempo después que para ella, su divorcio con Jota Peleteiro ha sido uno de los momentos más oscuros y difíciles de su vida. "Sí me he sentido un poco humillada, para mí la lealtad es muy importante y siento que me han fallado. Nadie se merece que esté hundida en una cama sientiendo pena por mí. Quién no valore lo que tiene en su casa, no se merece que esté ahí", comentó la modelo sobre su ruptura durante su participación en 'GH VIP'.

Jessica Bueno también confesó estuvo en tratamiento psicológico durante su proceso de divorcio y que, afortunadamente, tuvo personas que le han ayudaron a seguir adelante con su vida. "Y a lo agradecida que me tengo que sentir por las 3 cosas maravillosas que tengo en mi vida, pero yo estuve dos meses en una cama y eso es difícil de olvidar", añadió la modelo. "Me he sentido triste, desolada, decepcionada, con sensación de abandono. Pero nada es inesperado", contó Jessica Bueno sobre su matrimonio asegurando que las cosas no iban del todo bien antes de su separación.