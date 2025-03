Alessandro Lequio dice tener 'pruebas' contra Terelu Campos: "Voy a traer testimonios"

Alejandra Rubio no pudo evitar su enfado con Alessandro Lequio, que criticó el estado físico de su madre en 'Supervivientes' así como la alusión a su enfermedad como motivo para hablar de su baja forma física. Además, la colaboradora de 'Vamos a ver' le reprochaba que hablara siempre que ella no estaba presente para contestarle y, esta vez, le ha tocado el turno a a Alessandro, que dice haber presenciado comportamientos polémicos de Terelu cuando era presentadora.

Carmen Borrego desmentía esa leyenda urbana sobre su hermana y exigía que no se cuestione su enfermedad. Por su parte, Alejandra Rubio pasaba al ataque: "Que diga que mi madre no ha dado palo al agua cuando tú tampoco, al final habla el que menos tiene que hablar, macho, esto es así, parece que este mundo es así, el que más tiene que callar es el que más habla".

Pasado el fin de semana y, ante el abandono de Terelu, Alessandro apuntaba que su participación "ha sido como ha sido y para lo que ha sido ¿Eh?" pero, dirigiéndose a Carmen Borrego, reconocía: "Tengo que alabarla por el tremendo gesto de cariño que ha tenido hacia ti no superando tus días de estancia. Tu participación en 'Supervivientes' fue mucho más intensa que la suya y ella te lo ha querido reconocer evitando que la gente dijese que te había superado". Sin embargo, Carmen le respondía que ellas no mantienen "esa competencia".

Pero Alessandro se mostraba igualmente crítico con la actitud de Terelu en su último día en Honduras: "Respecto al último baño de Terelu, yo te lo digo con todo el cariño de todo el mundo, si le quitas la cabeza parecía una viejecilla que se estaba bañando y es más joven que yo y eso no es por la enfermedad, no quiero hablar de la enfermedad pero eso es culpa de un estado de forma que se ha estado descuidando toda la vida".

"Esa es tu opinión, no voy a entrar", replicaba Carmen y el colaborador aprovechaba para aclarar que habla tanto cuando las Campos están en plató como cuando no, no como le reprochaba Alejandra: "Yo estoy aquí para opinar. Siempre lo he hecho y siempre lo haré, esté quien esté delante. Sí tú algún no estás seguiré opinando, no es mi culpa, si estás, lo haré también".