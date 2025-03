Este domingo, Terelu Campos comunicaba en directo que había decidido poner punto y final a su paso por 'Supervivientes' y lo hacía tan solo tres días antes de que su aventura terminase de manera oficial.

"Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura", respondía Terelu, tras lo que añadía que "con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo", añadía la hermana de Carmen Borrego. Sandra Barneda le pedía una última cosa: "Quiero que inaugures una de las secciones que más me gustan: el puente de las emociones". Terelu Campos no se lo pensaba: "Por supuesto".

Este lunes en 'Vamos a ver', Carmen Borrego ha comentado el abandono de su hermana Terelu Campos de 'Supervivientes' y se ha mostrado contenta con su paso por la isla: "Estar allí los días que sean es de valientes y no somos conscientes que también psicológicamente, cuando estás rodeada de gente joven y estupenda, te ves cada día más pequeña. Cuando necesitas que te tienes que ir, ya es irreversible".

Sobre qué ha aportado su hermana, Carmen Borrego ha dicho: "Cada uno tiene una misión en un reality y ella ha dado muchísimo contenido. Un contenido que no son las pruebas, pero que es necesario y que a la gente le gusta", ha respondido.

Además, la colaboradora también ha hablado de la diferencia como concursantes que habido entre ella y su hermana Terelu: "Psicológicamente no es lo mismo entrar como concursante oficial sabiendo que haces un reto y te puedes ir cuando quieras, eso es así".

Antes de dejar el reality, Terelu Campos se abría como nunca durante su puente de las emociones y tocaba todos los temas más importantes de su vida. La colaboradora no podía evitar emocionarse al hablar del suicidio de su padre, un momento que le marcó muchísimo y que generó en ella gran dolor, además de una forma de superarse así misma y saber salir de esa situación.

Carmen Borrego, tras el puente de las emociones de su hermana Terelu: "Yo tenía 17 años y me avergonzaba cuando me preguntaban por qué se había muerto mi padre"

Carmen Borrego también se ha pronunciado y ha hablado de cómo vivió ella este trágico suceso: "Mi hermana se ha desnudado y la hemos conocido como es. Me emocionó su puente de las emociones y hay que entender que aquello que ocurrió fue hace 40 años y fue todavía más duro porque no se hablaba de salud mental. Yo tenía 17 años y me avergonzaba cuando me preguntaban por qué se había muerto mi padre. El día que aprendes a verbalizarlo es el día que entiendes que es una enfermedad. Vivir con ello ha sido complicado", ha dicho..

A su vez, también ha mencionado a su madre María Teresa Campos y todo lo que ha aprendido de ella. Y no le han faltado unas emotivas palabras hacia Alejandra Rubio y su marido.