Jennifer Lopez posa con su hija Emme en una alfombra roja: su gran cambio físico

No es la primera vez que Emme acompaña a la intérprete de 'On the Floor' a diversos eventos. Una de sus últimas apariciones públicas fue en noviembre de 2024, cuando asistió junto a su progenitora al estreno de 'Wicked' en Los Ángeles. La actriz compartió en sus redes sociales una imagen de ambas durante la premiere, mostrando la estrecha relación que mantienen.