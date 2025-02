Jennifer Lopez y Ben Affleck, oficialmente divorciados: su situación actual y un nuevo revés

Ahora que su relación sentimental queda atrás, cada uno pretende seguir con sus vidas por separado. Así lo ha confesado la escritora Loren Ridinger, una de las mejores amigas de JLo, a 'Us Weekly' para promocionar su libro 'Scrambled or Sunny-Side Up?'. "Me di cuenta de que ella es tan fuerte como siempre y simplemente una potencia", ha explicado al citado medio. Una fuente cercana también ha aseverado al diario que JLo "está empezando a sentirse como ella misma nuevamente" y que "e está enfocando en su felicidad y en ser una madre excepcional".