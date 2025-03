Un retoque del que Maica ha presumido a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido todo el proceso de su cambio de imagen . "No puedo estar más feliz con el resultado. El proceso fue súper rápido e indoloro, ni me di cuenta del tiempo que pasó", ha comentado la exconcursante de 'GH, que ha mostrado la nueva mirada y expresión que se le ha quedado y la ha comparado antes de entrar a esta clínica estética para hacerse el retoque.

"No me dolió casi nada. Era justo lo que quería. Sutil, fino, algo no muy oscuro. Aquí me dieron una cremita para cuidarlas. Es el mejor sitio de todo. Recomendable cien por cien", han sido sus palabras de satisfacción tras verse en el espejo y presumir del retoque estético que se ha hecho en el rostro.