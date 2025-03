Según ha explicado la que fuera tentadora en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones', donde conoció a David Vaquero, llevaban un mes en crisis, "bastante mal", pero seguían juntos . Hasta que llegó un punto en el decidieron tomar caminos separados. "Ya hemos decidido que no, que lo mejor era no seguir juntos", ha señalado la joven.

"Me da muchísima pena, pero la vida son etapas. Pero creo que la vida que se empiezan con amor hay que terminarlas con amor antes de que se conviertan en cosas que no son sanas. Mi relación ha tenido muchas cosas bonitas, pero también ha habido muchas cosas malas , y eso es una realidad", ha contado entre lágrimas frente a sus más de 642.000 seguidores en Instagram.

Unos vídeos desgarradores en los que María Aguilar ha querido ser muy sincera y ha hablado del motivo del final de su relación con David Vaquero. "No intentéis buscar cosas malas porque no lo hemos dejado por nada en concreto ni por terceras personas... A veces las cosas no funcionan y ya está. Le voy a querer toda la vida, aunque no de la misma manera", ha señalado la que fuera protagonista de dos ediciones de 'La isla de las tentaciones'.