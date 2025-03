María Aguilera, pareja de David Vaquero, comenta los 'looks' que llevaron las chicas en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'

La audiencia ya ha podido disfrutar de la primera parte 'La isla de las tentaciones' tres meses después. Un programa muy especial donde tanto las parejas como los tentadores invitados dejan atrás los bañadores y disfraces con los que los vimos en las fiestas de las villas para ponerse sus mejores galas porque la ocasión lo merece.

María Aguilar, quien participó en ediciones anteriores primero como tentadora y posteriormente como pareja de David Vaquero, sabe lo importante que es escoger un buen 'look' para este momento. Por eso, no ha perdido la oportunidad de comentar a través de su perfil de Tik Tok los estilismos de las chicas de esta temporada no sin antes hacer una aclaración: "Esto lo hago con todo mi cariño y las adoro".

Andrea parece "muchísimo más mayor"

La influencer empieza fuerte con Andrea, quien acudió al reencuentro junto a su pareja Joel: "el vestido, el pelo y todo la hace ver más mayor. Mi opinión". Para María tanto la forma del vestido, como el color le parece "muy simple" y que "no le rejuvenece el 'look', hace que parezca muchísimo más mayor". Con la sinceridad por delante, la ex participante no quiere ofender a nadie: "Andrea yo te adoro, pero no me gusta".

Ana Luiza "tampoco me gusta"

La siguiente en ser analizada por María Aguilar es Ana Luiza, quien dejó a Fran en pleno reencuentro. "Sinceramente, tampoco me gusta. Lo siento, me sabe fatal", confiesa. Siempre dejando claro que es "un bellezón impresionante", la influencer considera que podría haber sacado más partido a su 'look': "Al vestido le falta algo, un brillito, un algo. Yo es que a lo mejor soy como demasiado".

María Aguilar considera que Ana es "muy guapa", con "un cuerpazo" y que "todo lo que se ponga lo va a lucir", pero también "se podía haber puesto otro vestido que le quedase muchísimo más espectacular y le favoreciera más el color que el que se ha puesto".

El outifit de Sthefany "le hace cuerpazo"

A pesar de que el reencuentro de Sthefany todavía no se ha emitido, sí que pudimos ver su estilismo en el avance y a través de sus 'stories'. María también lo ha visto y tiene un claro veredicto: "Sinceramente, me encanta. Me gusta la cola que lleva, me gusta el maquillaje que lleva, me gusta su tono de piel súper morenito. Creo que le favorece el corte del vestido, le hace un cuerpazo aunque ya lo tiene".

Para la influencer, el vestido de la pareja de Tadeo tiene todo lo que a ella le gusta: "negro, con brillo, elegante y con un toque sensual". Aunque, María Aguilar quiere esperar a ver cómo se ve este 'look' en televisión porque cambia mucho y puede ser que su opinión cambie: "a lo mejor alguien que he dicho que no me gustaba, me gusta mucho". Pero en principio, esta es su conclusión: "Me 'superencanta' y me lo pondría".

Anita podía llevar "otro pelo más favorecedor"

La pareja de David Vaquero empieza diciendo lo que sí salva de su 'outfit': sus zapatos. "Es lo único que me gusta", confiesa. Pero María Aguilar justifica por qué no le gusta el estilismo que escogió Anita para reencontrarse con Manuel y Montoya: "La veo demasiado". Si le hubiese quitado las mangas al vestido, María se lo hubiese 'comprado', pero eso sumado a los brillos, el color rojo y el escote le parece "mucha información".

El peinado es lo que menos le ha gustado a la influencer: "El moño rollo abuela madrina en una boda de pueblo no me gusta. Creo que podía haber llevado otro pelo más favorecedor porque ella es una niña guapa". Aún así, "de cara va guapa porque la 'chavala' a mi me parece muy mona, pero no me gusta tampoco", señala.

El color del vestido de Alba "no le favorece"

Alba, la última en llegar a la isla, iba vestida con un vestido blanco cuando su ex pareja Álvaro le reconoció que estaba enamorado de Mayeli. Un 'look' con el que "va sencilla de maquillaje y de pelo", pero que no termina de convencer a María Aguilar: "El color del vestido no le favorece porque ella tiene la piel muy blanquita y por los videos que he visto del reencuentro el color se le camufla con su tono de piel y no me gusta".

La ex participante de 'La isla de las tentaciones' cree que si hubiese tenido un "color más vivo le hubiese favorecido muchísimo más". Aún dando su más sincera opinión, María se disculpa: "Perdón Alba, me da pena porque me cae muy bien".

El 'look' de Bayan "es muy yo"

Por último, la influencer analiza el estilismo de Bayan: "Me encanta". El 'outfit' con el que vivió un momento especial con Eros que emocionó a Sandra Barneda es el único junto con el de Sthefany que ha conseguido llevarse los comentarios positivos de María Aguilar, sin contar el de Alba ya que no tenía imágenes suficientes para comentarlo.