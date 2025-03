Alejandra Rubio ha contado en 'Vamos a ver' lo mal que lo pasó cuando saltó a la luz su relación con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio no puede evitar las lágrimas con las palabras de su madre sobre Carlo Costanzia: "Espero que le den la oportunidad que se merece"

Alejandra ha confesado que se sintió muy sola cuando se hizo público su noviazgo con Carlo

Antes de regresar a España por decisión propia, Terelu Campos protagonizaba un emotivo puente de las emociones en 'Supervivientes' en el que hablaba del suicidio de su padre y de la relación de su hija Alejandra Rubio con Carlo Costanzia, fruto de la cual ha tenido su primer nieto.

Terelu tenía unas bonitas palabras tanto para su hijo como para su pareja, a la cual defendía de todas las críticas recibidas durante los últimos meses y pedía una segunda oportunidad.

Alejandra Rubio ha agradecido en 'Vamos a ver' las palabras de su madre y ha admitido que lo pasó muy mal cuando saltó a la luz su relación con el hijo de Mar Flores: "Me cuesta hablar de este tema y lo estoy tratando en terapia. Me está costando muchísimo hablar de esto y todavía no he podido verbalizarlo ni con mis amigos ni con Carlo", ha admitido.

Además, Alejandra ha confesado que se sintió muy sola cuando se hizo público su noviazgo con Carlo: "Me vi sola. Salvo por parte por mi madre, mi entorno no me apoyó. Yo me alejé de mis amigos e hice mucho equipo con Carlo. Era como mi manera de protegerle porque vivíamos lo mismo y solo quería estar con el".

Terelu Campos habla de Alejandra Rubio, lo que ha sido para ella ser abuela y de Carlo Costanzia en 'El puente de las emociones'

A pesar del poco apoyo que tuvo, Alejandra ha asegurado que nunca cuestionó su relación con Carlo y que siempre estuvo muy segura de lo que estaba haciendo: "Nunca pensé qué estaba haciendo, si estaba bien o mal, ni me ha condicionado jamás su vida. Soy muy mía y siempre me da igual lo que digan,... Pero fue tan mediático y tuve que escuchar tantas cosas que para mí no fue fácil", ha explicado Alejandra Rubio en directo.

Terelu aseguraba que ella y Alejandra "son muy diferentes de carácter", pero "espera haber sido y seguir siendo una buena madre para ella" porque es lo más importante de su vida.

Momento en el que recordaba que su hija ha sufrido mucho tras quedarse embarazada: "Se le ha hecho mucho daño por el simple hecho de haberse quedado embarazada pronto, pero tiene una mente muy fuerte y yo estoy encantada de que mi hija me haya dado ese nieto". Como relataba cómo ha sido para ella ser abuela: "Es muy difícil describir lo que es, dices: 'No es mío, es de mi hija, pero es parte de mí'. Vivir el embarazo de Alejandra, tocar su barriguita... ha sido una de las cosas más bonitas que me ha regalado la vida".