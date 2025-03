Alejandra Rubio se enfrenta a Alessandro Lequio: "Decirle algo a este señor, que si no se lo voy a decir yo".

"Lo de que es una viejecita pues es verdad que no es la tía que en mejor forma está en 'Supervivientes', ya tiene una edad igual no tanto como tú, mi madre es verdad que no está muy en forma, no es una persona que vaya al gimnasio pero son decisiones que ha tomado en su vida y no tiene que meterse nadie y menos tú", reprochaba Alejandra, que dejaba claro que su madre bebe, come y toma "lo que le da la gana": "Ya tiene una edad para hacer lo que quiera".

"¿Tú le has puesto el cenicero a mi madre? No ¿Verdad? Pues ya está", decía Alejandra enfrentándose a Alessandro, que replicaba: "No soy ningún santo, he cometido errores, alguno conocidos, otros no, pero eso no quita que no se repita en un futuro y eso y lo del cenicero lo cuento porque es algo que he visto con mis ojos".