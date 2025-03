La periodista Sandra Aladro ha asegurado en 'Vamos a ver' que Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez , mantuvieron hace unas horas una "fortísima discusión, larga e intensa" en el aeropuerto de Gran Canaria delante de "varios testigos" antes de coger un avión que les llevaba de vuelta a Sevilla tan solo 48 horas después de haber viajado juntos a la casa que ella tiene en Arguineguín , al sur de la isla: "Después cada uno se fue por un lado y no volvieron a hablarse durante las horas de vuelo".

Sandra Aladro no ha querido compartir la razón por la que se ha producido esa presunta discusión, pero sí que ha aclarado que el motivo de su regreso a Sevilla tan solo dos días después de haber vuelto a la isla en la que nació su hija Alma y vivieron durante sus primeros tres meses de vida responde a la decisión de David Rodríguez de seguir trabajando en una clínica de fisioterapia en su Córdoba natal .

"Anabel ya no quiere estar sola en Canarias", ha añadido la periodista, revelando así que la influencer no acompaña a su novio hasta Córdoba, sino que mientras él se va a esa ciudad a trabajar y hacer su vida, ella se queda con su bebé en Sevilla en la casa de su madre , Merchi Bernal. Unas horas después de que Sandra Aladro compartiese toda esta información en el programa presentado por Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro, Anabel Pantoja ha tomado una inesperada y sorprende decisión .

La prima de Isa Pantoja ha mostrado en sus stories de Instagram, donde tiene dos millones de seguidores, que ha decidido confiar en un fisioterapeuta de su ciudad para que acudiera al piso de su madre a darle un masaje; una sorprendente decisión teniendo en cuenta que su novio es fisioterapeuta y que no se trata de un anuncio publicitario ni de una colaboración porque en su story no lo indica, algo que los creadores de contenido tienen que hacer de forma obligatoria si están promocionando un servicio o un producto para no mentir a su audiencia.