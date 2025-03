Borja González se ha abierto en canal durante su sesión con María Ros y ha sacado a relucir su faceta más sensible. En el episodio 1 , Isa Día se derrumbaba al sincerarse sobre los problemas íntimos que tiene con Ismael Lemais; en el episodio 2 , Ana Solma hablaba de la desaparición del concursante de ‘Supervivientes’; en el episodio 3 , la valenciana explicaba el duro posparto que ha vivido; en el episodio 4 , el influencer explicaba los principales motivos de discusión con Ana y, ahora, se rompe al hablar de su hijo Luca antes de reencontrarse con su pareja.

Aunque el influencer ha compartido a través de sus redes sociales su lado más paternal, lo cierto es que, por primera vez, se derrumba durante su terapia al referirse a él. A pesar del crítico momento que está atravesando su relación con Ana , cuando piensa en su pequeño se le pasan todos los males. “Cuando lo veo feliz, me dan igual el estrés y el agobio, se me pasa todo” , ha asegurado entre lágrimas.

El concursante de ‘Supervivientes’ no ha podido contener la emoción cuando María Ros le ha pedido que le mande un mensaje a su hijo. Tras toda la tensión acumulada por hablar de los problemas que tiene con la madre de su pequeño , el influencer rompe en llanto al pensar cómo se siente Luca junto a ellos: “Creo que él también nos diría que es muy feliz” .

Borja González no solo ha hablado de sus sentimientos hacia su pequeño, sino que ha indagado sobre el tipo de relación que mantiene con su pareja desde que son padres. El creador de contenido se ha sincerado sobre sus discusiones con Ana Solma y el bache que atraviesa su relación. “Salta muy rápido, me martiriza por tonterías que no logro entender”, termina por confesar durante su terapia individual.