Tras el devastador paso del huracán Katrina en 2005 , que dejó a Nueva Orleans sumida en una crisis humanitaria sin precedentes, Brad Pitt decidió tomar cartas en el asunto. En 2006 fundó la organización sin ánimo de lucro Make It Right con el propósito de reconstruir el barrio de Lower Ninth Ward, una de las zonas más afectadas por la catástrofe. El objetivo era erigir viviendas sostenibles, asequibles y resistentes a futuras inundaciones, ofreciendo así un nuevo hogar a las familias desplazadas.

Entre 2008 y 2015, Make It Right construyó 109 casas con un costo aproximado de 150.000 dólares cada una. Estas viviendas, concebidas para ser ecológicas y energéticamente eficientes, representaban una esperanza para la comunidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que emergieran serios problemas estructurales.