Los dos hombres que atacaron a miles de personas en una playa de Sídney, en Australia se habrían inspirado en el Estado Islámico: la Policía de Gales del Sur encontró dos banderas del ISIS en el coche del joven de 24 años y ahora han descubierto que junto a su padre, grabó un vídeo antes de cometer la masacre durante la celebración judía de Janucá.

Los investigadores han hallado el vídeo, al estilo del Estado Islámico en el que aparecen Sajid, de 50 años y Naveed Akram, de 24 y que fue grabado antes de cometer el atentado antisemita, dentro de la vivienda que habían alquilado.

Las autoridades australianas han acusado a Naveed Akram de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos. El joven terrorista, además enfrenta cargos por la comisión de un "acto terrorista", 40 por lesiones "graves a una persona con intención de asesinarla", según ha informado la Policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado. Además, está acusado de "disparar un arma de fuego con la intención de causar lesiones corporales graves, colocar explosivos en un edificio o cerca de él con la intención de causar daños, y provocar la exhibición pública de símbolos de organizaciones terroristas prohibidas".

Naveed Akram, acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos, comparecerá desde el hospital

Agentes del equipo antiterrorista de la Policía han acudido al hospital donde se encuentra ingresado el asaltante, después de que este despertase de un coma. De acuerdo al organismo, este hombre natural de Bonnyrigg, un sububurbio de Sídney, comparecerá este mismo miércoles en línea.

"La Policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en una conducta que causó muerte, lesiones graves y puso en peligro la vida para promover una causa religiosa y causar miedo en la comunidad", ha agregado en la nota.

Además de las 15 víctimas mortales, otras 20 personas permanecen hospitalizados después de que padre e hijo efectuasen el pasado domingo un tiroteo masivo en la playa de Bondi, Sídney, mientras tenía lugar una celebración con motivo de la festividad judía de Janucá.