"¡He retomado el deporte por fin! Hoy he tenido mi primer entrenamiento aquí en casa. Nos hemos concentrado en entrenar, en probarlo... porque es una técnica nueva para mí. Ya lo había hecho antiguamente hace muchos años, pero hoy en día no tiene nada que ver y estoy contentísima. He encontrado la solución porque no encontraba el momento de ir al gimnasio, no tenía horas en el día y al final esto equivale a un montón de horas en el gimnasio. A mí hoy me ha encantado", ha celebrado.