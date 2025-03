Lo primero que quiere dejar claro Omar es que no hay ninguna traición de ningún familiar o amigo en la filtración de este audio, pues habría sido grabado por un vecino que escuchó perfectamente la conversación que habría mantenido el cantante con su madre. De hecho, lo habría grabado a través de una ventana: "En esta conversación entre la madre y Luitingo, él empieza a hablar de esa ruptura que tiene con Jessica y, en ese momento, según las palabras que nos llegan, lo que Luitingo le dice a la madre es que lo ha pasado muy mal".

Pero la cosa no queda aquí, pues, cuando Luitingo confiesa esto, "la madre lo que hace es aprovechar la situación y meterse con Jessica. Dice que no ha sabido valorar a su hijo y hay una cosa que le duele especialmente a Jessica de lo que escucha y es que Luitingo considera que ella, digamos, consiente mucho a sus hijos, como que la educación que le está dando...", pero aquí Emma García corta la explicación de Omar para que no se den más detalles de los menores.