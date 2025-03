Y es que Luitingo tiene claro que no quiere entrar en más detalles en lo que a los audios respecta. "De ese tema no voy a hablar. Yo le deseo el bien a todo el mundo y no voy a hablar, de verdad. Perdonadme", ha comentado frente a los micrófonos de la prensa que acudía al evento de presentación del libro de su hermano. Tras este apunte, el compositor ha pedido espacio. "Hay que desconectar un poquito y ya esta. Me apoyo mucho en mi familia, mi padre, y ya está. Luchando y para adelante", ha señalado el músico, que está intentando recomponerse tras su ruptura sentimental con Jessica Bueno.