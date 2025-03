Melodie Peñalver revela cómo es su verdadera relación con Carlos Alcaraz

"Lo único que puedo hilar es que él es de Murcia y yo todo mi entorno lo tengo en Murcia . Entonces no sé si por ahí hilaron, vieron que estaba yo mucho en Murcia vieron que él también y automáticamente salió. No es nada cierto", ha expresado tajante Melodie Peñalver acerca de esta vinculación con el tenista.

Sobre si se han visto o han mantenido algún tipo de contacto, la exparticipante de 'LIDLT' también se ha pronunciado de forma rotunda para que sus palabras no tengan ningún otro tipo de interpretación y de que no van a sacar ninguna fotografía juntos con la que seguir alimentando esos rumores. "Estoy muy tranquila de que no va a pasar porque físicamente no he visto a esa persona nunca. De verdad, sin risas".