La cantante y su pareja han decidido poner fin a su historia de amor dos décadas después de darse el 'sí, quiero'

Este miércoles 26 de marzo, la artista se ha sincerado sobre su ruptura y sus planes de futuro como mujer soltera

"He pasado página y estoy escribiendo otra nueva historia", ha aseverado Tamara a la revista 'Semana'

Noticia sorpresa. La cantante Tamara ha anunciado este miércoles 26 de marzo su divorcio con Daniel Roque tras 20 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

Así lo ha anunciado este miércoles 26 de marzo a la revista 'Semana', donde ha concedido una entrevista y ha hecho balance de su relación y de su situación actual.

"A veces el amor no es suficiente. He sido yo la que he tomado la decisión, aunque después de 21 años y llevándonos tan bien no es plato de buen gusto", ha desvelado.

De acuerdo a sus declaraciones, las dudas sobre su matrimonio comenzaron en 2023, y en mayo de 2024 llegó la conversación: "Ya me siento con él y le digo lo que me está sucediendo: 'No te amo como yo debería como pareja, no quiero que esto se convierta en una relación de monotonía y costumbre, sin pasión y deseo como teníamos'. Sentía que no había la conexión que debe de haber entre un hombre y una mujer cuando son pareja", ha aseverado.

La intérprete, que pasó por el altar el 21 de mayo de 2005, ha resaltado que no ha habido terceras personas y que dentro de dos meses Roque se mudará, momento en el que tomarán definitivamente caminos separados en sus vidas.

"Yo estoy renaciendo en mi vida personal y profesional. He pasado página y estoy escribiendo otra nueva historia. Soy independiente, una mujer empoderada, fuerte, que vive intensamente y disfrutar el día a día, nunca he necesitado a nadie. Ahora estoy feliz, con una gran paz interior, sabiendo lo que quiero y no tengo miedo a nada", ha destacado.

Su situación profesional

En el plano profesional, Tamara continúa activa en la música. Ahora se encuentra celebrando sus 25 años de carrera con la gira '25 años de corazón', que incluye conciertos en diversas ciudades de España como Albacete, Madrid, Valencia y Galicia.

Durante estos conciertos, la artista interpreta tanto sus grandes éxitos como nuevas canciones, rindiendo homenaje al compositor Manuel Alejandro y a Rocío Jurado.

Además, en 2024 lanzó el sencillo 'Ese hombre' como parte de su último trabajo discográfico, rindiendo tributo a figuras emblemáticas de la música española, y el tema 'Mi amante amigo'. Su última canción es 'Beija-me', lanzada el pasado 7 de marzo.

