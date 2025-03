A pesar de la frecuente atención mediática, el proceso de divorcio se llevó a cabo de manera relativamente discreta y amistosa. El 6 de enero de 2025 la pareja llegó a un acuerdo, pero debido a las leyes de California, el divorcio no se finalizó oficialmente hasta el pasado 20 de febrero.

La intérprete de 'On the Floor' ya había roto su silencio sobre su divorcio, pero el protagonista de 'Air' no lo había hecho. Hasta ahora. En una entrevista con 'GQ', Ben Affleck ha abordado públicamente por primera vez su ruptura.