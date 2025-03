Aunque no lo ha señalado, podría tratarse de periodontitis, enfermedad de las encías que surge a raíz de una gingivitis no tratada. Esta infección grave de las encías daña el tejido blando alrededor de los dientes. y puede provocar sangrado, enrojecimiento y dolor. Si no se la trata, puede destruir el hueso en el que se apoyan los dientes . Esto puede causar que los dientes se aflojen o se caigan.

"Es un proceso largo", se ha limitado a decir. "Pero sé que valdrá la pena recuperar la salud de mi boca", ha agregado tras compartir unos vídeos de su paso por el cirujano. "Me han recortado un poco la carilla y ahora me van a recortar la encía, me van a dormir y me van a sacar dos muelas", comenta a sus seguidores mientras muestra imágenes de su última visita al dentista.