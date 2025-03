Leticia Requejo, periodista de 'Tardear', ha podido conversar durante 12 minutos con Luitingo. "Yo he hablado con Jessica un par de veces después de la ruptura , por cosas personales, por tema de mudanza , por interesarme como están sus niños , yo tengo un trato cordial y bueno con ella. Con Jessica me llevo bien", comparte.

Además, ha querido aclarar el origen de su enfado con su ex. "Yo me peleo con Jessica y me desahogo con mi madre en ese momento, en confianza. Mis padres viven en un bajo y nos graba alguien de la calle, me la juegan. Y, ¿soy yo el malo por desahogarme en un momento determinado de mi pareja? A ver si no me puedo desahogar", lanza.