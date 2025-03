“Acabo de tener el peor accidente de mi vida , me caí de un acantilado de más de 10 metros”, confesó en un vídeo a sus seguidores. Durante el impacto, una roca golpeó su mano, amputándole dos dedos . A pesar de la gravedad de la lesión, el influencer se mostró agradecido por seguir con vida, aunque reconoció la incertidumbre sobre su recuperación.

Sin embargo, su actitud posterior generó polémica. Horas después de la operación, publicó un video en Instagram bailando lo que provocó críticas de quienes lo acusaban de usar su accidente para ganar seguidores. Ante esto, Arias respondió con una reflexión: “Puedes ponerte mal por algo que ya pasó, que no puedes cambiar, sufrir y no querer aceptarlo, o puedes hacer lo que hago yo, aceptar todo lo que ya pasó y apreciar todas las cosas que no te pasaron”.