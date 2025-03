Nadie dijo que ser madre fuera una tarea fácil. Ninguna nace sabiendo y Adara Molinero reconoce los "errores" que ha cometido en su maternidad. La ganadora de ' GH VIP' es madre de un niño junto a Hugo Sierra, del que se separó apenas un año después de su nacimiento. Tras cargar duramente contra el progenitor del pequeño, al que acusa de no responsabilizarse lo suficiente del menor, Adara habla de los fallos que ha tenido a la hora de educar a su hijo en determinados aspectos de su crianza, como la alimentación.

La alimentación de los pequeños es otra de esas asignaturas a la que todo padre o madre debe enfrentarse. Una difícil batalla ante la que la hija de Elena Rodríguez admite haber fallado en numerosas ocasiones. Conseguir que su hijo coma bien no ha sido fácil. Los errores que cometió en el pasado han marcado la manera en la que su hijo se relaciona a día de hoy con la comida.

Si pudiera volver al pasado, Adara evitaría determinadas actitudes y comportamientos . Como el hecho de no dejar que experimentase con los alimentos. "Creo que deben tocarla, sentirla, aplastarla...", dice mientras habla del popular sistema que desde hace algunos años implementan más y más padres, el Baby Led Weaning (BLW).

"No le dejé experimentar con la comida. No dejaba que se manchara en ningún momento, todo el rato le limpiaba la cara con la servilleta o las manos. ¿¡Cómo voy a pretender que experimente si no se puede manchar!? Al final tenemos que entender que son niños y se tienen que manchar", reconoce en sus redes.