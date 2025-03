Un pequeño detalle que llena de felicidad a las hijas de la empresaria . Por este motivo, incluso en aquellos días en los que la inspiración flaquea, Irene Rosales no duda en cumplir con su deseo.

No sabemos cómo y cuándo empezaron a hacerlo, sin embargo, desde que la esposa de Kiko Rivera decidiera empezar a incluir mensajes en sus tarteras o fiambreras para el cole, las niñas se toman la vida de otra manera.

"Tu sonrisa tiene el poder de iluminar el día de cualquier persona, nunca dejes de brillar. Mamá te ama", puede leerse en una de ellas. "No dejes de creer en ti, eres una campeona. Te quiero con locura, mamá", se lee en una segunda nota.

Estos mensajes de motivación, que "desde hace semanas" no faltan en el día a día de las hijas de Irene y Kiko, son un auténtico chute de energía para ellas. Tanto, que son ellas mismas las que se encargan de recordar a la sevillana esta tarea, para que no se le olvide.

"Me piden que les meta una nota sorpresa todos los días", revela la influencer a través de sus stories de Instagram. Un gesto sencillo ante el que Irene no puede negarse, pues sabe lo mucho que significan estos mensajes para sus hijas, que ya tienen 10 y 7 años. "Se motivan muchísimo y, si tienen un mal día, en el momento en que la leen se vienen arriba", explica mientras deja claro que para ella es imposible no dedicar cada día unos minutos de su tiempo para escribir de su puño y letra estos breves y motivadores versos.