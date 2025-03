Adrián Blanch y Naomi Asensi comenzaron su relación en 2021 y tras dos años de noviazgo entraron a ‘La isla de las tentaciones’. Ambos cayeron en la tentación y esto supuso la ruptura de su relación. Sin embargo, después de volver de República Dominicana, decidieron darse una segunda oportunidad y retomar su historia de amor. A pesar de que se fueron a vivir juntos, la relación no funcionó y en verano de 2023 rompieron definitivamente .

Ahora, cada uno de ellos ha tomado su camino. Mientras que Naomi Asensi es feliz junto a su novio Javi, el empresario va a ser papá con su pareja, la cual era fan de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. A pesar de que entre ellos ha habido varios acercamientos durante estos años, parece ser que ahora no son muy amigos. “Naomi no está muy bien con él” , comenta Juls Elías. ¿Será esta la razón por la que le ha mandado una indirecta? ¡Dale al play y descúbrela!

La indirecta que le ha mandado Naomi a Adrián después de que este anunciara su futura paternidad no es la única que le ha dedicado la influencer. Ya cuando Adrián hizo pública su relación, Naomi dejó caer que la chica era su fan. “La pareja de Adrián era muy fan de Naomi”, confirma Juls y es que la novia de Adrián seguía de cerca la relación de este con la ganadora de 'GH VIP' e incluso les escribía. “Surrealismo de ‘La isla de las tentaciones’”, comentan los colaboradores entre risas.

Ahora que han anunciado que serán padres, Naomi no ha podido evitar mandarles un mensaje encubierto a través de sus redes sociales. Aunque la valencia está feliz con su novio Javi... ¿Le habrá sentado mal la noticia de que Adrián será padre? ¡Descúbrelo dándole play al video! Además de este gran salseo, no te pierdas las declaraciones de Adrián Creus sobre su triángulo amoroso con Nuria y Nerea y las declaraciones de Ana Solma sobre la inesperada ruptura entre María Aguilar y David Vaquero.