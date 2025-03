La que fuera concursante de 'Supervivientes' se lo hizo por el que entonces era su marido. De ahí que ahora quiera eliminarlo de su piel. "Hoy por fin me he atrevido a empezar el proceso para eliminar el tattoo de mi mano", ha celebrado Jessica Bueno, que, desde su ruptura sentimental con Luitingo, no deja de cambiar aspectos de su vida. Primero, retomar algo muy importante para ella y para lo que no conseguía sacar tiempo: el deporte.