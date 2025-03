Pero de la matriarca de la familia no fue de la única de la que habló, también tuvo para Isa Pantoja , a la que no podía soportar: “Isa montaba unos pollos… Pataleaba y, una vez, hasta me dio un bocado”, declaró Laura Cuevas en una conversación con los compañeros del primer reality show en el que participó.

“Yo no me enrollé con Kiko Rivera. Si lo hubiera hecho, lo habría dicho. Yo no me lo callo, no me importa. Jamás en la vida Kiko me ha mirado con esos ojos ni yo a él. Yo estaba sola en Cantora y para mí él era un apoyo”, confesó la que ahora concursa en ‘Supervivientes’, dejando claro que no tuvieron nada.