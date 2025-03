Al ver su incomodidad, Joshua no ha dudado en darle consejo: "Antes de dormir esta noche ponte repelente ". Pero, al parecer, la concursante ya lo había hecho y de nada había servido. A ella se ha unido Makoke : "A mí también me han acribillado hoy", ha asegurado.

Con el paso del día, los picores de Laura Cuevas no han mejorado y no ha dudado en rascarse continuamente buscando alivio. Anita , al verla, también ha querido aconsejarle: "No te rasques, que es peor. Te estás haciendo hasta sangre , ponte eso", le ha sugerido.

Pero, la superviviente no ha podido evitar estar pendiente de las picaduras que tiene por todo su cuerpo, incluso en los pies y la tripa: " A esto no hay quien se adapte . A estar muertos de hambre, a estar llenos de picaduras de pulgas, a que te duelan todos los huesos, a dormir en el suelo como una piedra... Que venga Dios y lo vea".

Y, víctima de la desesperación, Laura Cuevas no ha dudado en probar todo lo que se le pasaba por la cabeza. Entre sus intentos, la superviviente ha optado por echarse arena de playa por las piernas y restregarla: "No puedo, no puedo, no puedo", ha repetido.