Carlos podía ver unas imágenes de Laura Cuevas diciéndole a Terelu, al haber activado el protocolo de abandono, que le dijera a su marido que le echaba mucho de menos porque estaba preocupada porque "podían salir cosas", algo a lo que reaccionaba él en plató: "Cosas de cuernos de ella ya han salido, pero yo estoy muy tranquilo, si no no estaría aquí. Yo me he enterado que lo están diciendo por ahí desde que está ella concursando".