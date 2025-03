"Terelu para mi gusto se produce demasiado , ella es guapa al natural. A mí ella me gusta más sin maquillar, ya nos lo decía mi madre, que nos maquillamos demasiado, que prefería vernos con la cara lavada. Ella tiene la cara muy bonita y creo que no necesita tanta producción". Alexia Rivas , azote de las Campos, contestaba con rapidez a Carmen: "Tú no quedas corta tampoco ".

"Yo he hablado con Terelu y me jura que no reconoció la fotografía de Paola. Le pregunté si anoche hizo un poco de teatro en ese momento y me dice que no, yo creo que si Jorge no hubiera hecho esa introducción diciendo que era una actriz nueva a lo mejor sí que la hubiera reconocido".