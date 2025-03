Ruth y Javy comenzaron su experiencia en ‘Recién nacidos’ separados. Dos meses antes, la vasca tomó la decisión de romper su relación. Estaba harta de sentirse sola en la crianza de su hijo Dylan y qué Javy no cumpliera sus promesas. Tras tratar sus problemas de manera individual, se encuentran con la psicóloga Raquel Jiménez para intentar solucionar sus diferencias. Sin embargo, Javy no tarda en lanzar reproches a Ruth. “Yo siento que estás siendo egoísta conmigo”, admite el cubano .

Ante la afirmación de Javy, Ruth se queda perpleja y no tarda en estallar. “¿Egoísta yo?”, le pregunta a su expareja con la voz entrecortada. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no puede estar más enfadada. “Me estoy encargando yo de todo, qué jeta”, dice tajante. Ruth no puede evitar estallar en llanto. “Javy no me toques las narices, no valoras una mierda”, afirma la influencer.