El primo de Luitingo se ha posicionado al lado de Jessica Bueno tras la ruptura del cantante y la modelo

Cómplices durante muchos años los conflictos familiares y las desavenencias económicas rompieron su relación

Del engaño a las lágrimas: cronología de la relación sentimental de Jessica Bueno y Luitingo

La ruptura de Jessica Bueno y Luitingo está vertebrando la actualidad rosa de la primavera. Tras el sorprendente anuncio de que la pareja surgida en GH VIP ha finalizado su noviazgo son muchas las informaciones sobre la historia del cantante y la modelo que llenan minutos de televisión. Una de las fuentes más sorprendentes ha sido el primo del intérprete de ‘Tu chico perfecto’, Jesuli de Triana, que sorprendentemente se ha posicionado del lado de la miss. Lo conocemos en profundidad.

Jesuli de Triana es el nombre artístico de Jesús Manuel Pérez Rangel, y como cabe inferir por su nombre artístico también procede del famoso barrio sevillano en el que vive el ex de Jessica. En las últimas semanas ha acudido al plató de ‘Fiesta’ para desenmascarar a Luitingo, que durante años fue su compañeros de fiestas y correrías. Precisamente, el debut en Telecinco del ex concursante de GH VIP fue cuando acompañó a Jesuli al plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ en su época como pretendiente de Sofía Suescun.

Pero profundicemos en la trayectoria de Jesuli, que se presenta ante los medios como un "tío de barrio" de estilo directo. Nacido el 4 de febrero de 1991, un año más tarde que Luitingo, tiene en la actualidad 34 años. Según su biografía en redes sociales se considera un “amante del arte”. Con un pasado como modelo y algunos pinitos en el mundo de la música ha trabajado como relaciones públicas de una discoteca y también ha ejercido como tramitador de seguros en una gestoría de la capital hispalense.

Un joven dinámico y activo en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram podemos profundizar en los intereses y aficiones de Jesuli, que disfruta compartiendo con su comunidad algunos retazos de su vida cotidiana. De esta manera, inferimos que se trata de un chaval muy deportista que juega al fútbol y que también adora salir por la ciudad para disfrutar de planes de ocio.

La playa y el mar es uno de sus refugios y en los arenales andaluces encuentra el espacio perfecto para desconectar de la vida cotidiana y lucir algunos de los tatuajes que decoran su trabajada anatomía. Como buen sevillano es un enamorado de la Semana Santa y siente devoción cofrade por los pasos que recorren su barrio en la época de penitencia.

Una relación completamente rota con su primo

El primo del cantante explicó en televisión que durante su infancia y juventud antes eran “uña y carne” pero la complicidad se acabó por la existencia de varios conflictos familiares: “Vinieron trapos sucios y decidí apartarme porque no me gusta no me gusta de lo que va y veo gestos muy feos'', declaró en el espacio del fin de semana que conduce Emma García.

Jesuli explica que desconfía de las intenciones de su primo: ''Yo no estoy diciendo que se haya enamorado de Jessica y que haya estado con ella por la economía, pero en parte sí, pienso que sí, la verdad'', y define a Luitingo como ''un tío interesado''. El punto de inflexión de los primos tuvo lugar cuando el cantante le pidió una importante suma de dinero. "Hicimos una llamada para entrar en un reality los dos. Le vino una factura de teléfono y me pidió el dinero. Soy su familia. Tienes una economía bien, yo estaba parado y ¿me pides 20 euros de una factura de teléfono? A mí me sentó muy mal, a partir de ahí se distanció la relación", explicó.