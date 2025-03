El estar en el punto de mira es algo con lo que Luitingo no está cómodo, tal como ha expresado, pero tampoco el vivir enfado. De ahí que cuando los periodistas le han preguntado cómo pretende enfocar su vida ahora, el sevillano ha respondido y ha dejado la puerta medio abierta para tener una relación cordial con su ex Jessica Bueno .

Luitingo se ha sincerado sobre su relación actual con la modelo y ha hablado de sentimientos y de cómo encarar esta nueva etapa. " Hay que perdonar siempre . Me he dado cuenta con el paso del tiempo que el rencor no trae nada bueno . El rencor, yo lo hablo mucho con mis padres, el rencor al final lo que hace es hasta afearte", ha expresado dejando entrever que ha habido una conversación entre ellos. "Íntimamente se han hecho las cosas que se tenían que hacer . Hay cosas, por supuesto, que la gente no sabe, ni tiene por qué saberlas, porque una cosa es que uno sea público y otra que tenga que sacar hasta el número de mi DNI", ha respondido.

Sobre si en un futuro cree que se pueden cerrar las heridas y que es posible o no mantener una amistad con una ex, Luitingo también se ha mostrado muy claro al respecto: "Depende de la conexión que tengas con esas personas. Hay personas con las que no tienes nada en contra, ni mucho menos, pero bueno, por circunstancias la ves y dices 'hola y adiós' y ya está. Pero no veo por qué no llevarse bien".