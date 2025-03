Que su exyerno contase esto públicamente es algo que a la madre de Pelayo, Elena Zapico, no le sentó muy bien. ¿Se habrá creado mal rollo entre él y la familia del concursante?, Leticia Requejo, colaboradora de ' Tardear ' se ha puesto en contacto con Andy McDougall para informar, tanto a su madre como a su hermana, cómo se siente él al respecto.

Lo primero que le dijo Andy McDougall a Leticia Requejo fue: "Por supuesto, quiero a la familia de Pelayo como si fuera mi familia y no quiero que esto sea un problema". Sin embargo, le parece "una tontería" porque lo que él dijo ya lo había dicho Pelayo en varias ocasiones. "Dice que es cierto que es algo que puede pertenecer a Pelayo pero que con sus declaraciones cree que no va a condicionar su concurso", cuenta la colaboradora.

Según cuenta Elena Zapico, Andy le llamó mientras conducía y él intentó restarle importancia, a lo que ella dijo: "A lo mejor en otras comunidades, en otros sitios, con otras culturas no hay esa crítica que hay aquí, pero en España hay un debate abierto y no me apetece que se saque".